Залал – о Каттаре: «Я чувствовал, что у него на ногах вазелин. Это было подозрительно»
Юсеф Залал высказался о поединке с Келвином Каттаром.
«Я чувствовал, что у него на ногах вазелин. Клянусь Богом. Он был самым скользким парнем, которого я когда-либо видел в своей жизни. Это было подозрительно...
Что дальше? Хочу стать лучше. Хочу быть чемпионом мира», – сказал боец UFC Юсеф Залал.
Напомним, Залал победил Каттара единогласным решением судей.
UFC Fight Night 251: Каннонир победил Родригеса, Каттар проиграл Залалу и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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