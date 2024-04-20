Алджамейн Стерлинг: «Я боялся Каттара из-за его поединка с Забитом, который нокаутировал меня на тренировке в 2017-м»

Теги UFC MMA Забит Магомедшарипов Алджамейн Стерлинг Келвин Каттар Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему боялся Келвина Каттара.

«Забит нокаутировал меня на тренировке в 2017 году, когда я был меньше и понятия не имел, кто он такой. Бой с Каттаром пугал меня тем, насколько хорошо Келвин выступил в поединке с Забитом. Я полностью доволен победой над Каттаром», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, Забит Магомедшарипов победил Каттара в главном событии турнира UFC Fight Night 163, который состоялся в ноябре 2019-го в Москве.

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1 комментарий
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каттар как будто больной вышел, вообще не делал ничего в бою, просто стоял
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