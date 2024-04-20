Алджамейн Стерлинг: «Я боялся Каттара из-за его поединка с Забитом, который нокаутировал меня на тренировке в 2017-м»

Алджамейн Стерлинг объяснил, почему боялся Келвина Каттара.

«Забит нокаутировал меня на тренировке в 2017 году, когда я был меньше и понятия не имел, кто он такой. Бой с Каттаром пугал меня тем, насколько хорошо Келвин выступил в поединке с Забитом. Я полностью доволен победой над Каттаром», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, Забит Магомедшарипов победил Каттара в главном событии турнира UFC Fight Night 163, который состоялся в ноябре 2019-го в Москве.

Келвин Каттар проиграл Алджамейну Стерлингу на UFC 300

Евлоев − о бое Стерлинга и Каттара: «Никогда больше не называйте мои выступления скучными»