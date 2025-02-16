Камил Гаджиев: «Если бы портал, не связанный с единоборствами, проводил бы голосование на лучшего руководителя лиг, то я бы точно его выиграл»

Камил Гаджиев считает, что выиграл бы голосование на лучшего руководителя лиг.

«Зрителю, который каждый день следит за ММА, в 2024 году Камил Гаджиев был не особо интересен. И это логично. Он следил не за моими событиями, а за событиями других лиг. Я могу сказать, что если бы портал, не связанный с единоборствами, проводил бы голосование на лучшего руководителя лиг, то я бы там точно занял первое место.

Можно провести один бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова , хайпуя на нем несколько лет, а можно сделать кучу всего, но это только для ниши», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев .

Гаджиев – о возможном реванше Исмаилова и Шлеменко: «Тогда их бой был «вау». Не уверен, что реванш вызовет такую же реакцию»

Гаджиев – о долгах Hardcore перед бойцами: «Это худшее, что может произойти с лигой. Если вопрос не решится, будут проблемы»