Камил Гаджиев: «Если бы портал, не связанный с единоборствами, проводил бы голосование на лучшего руководителя лиг, то я бы точно его выиграл»
«Зрителю, который каждый день следит за ММА, в 2024 году Камил Гаджиев был не особо интересен. И это логично. Он следил не за моими событиями, а за событиями других лиг. Я могу сказать, что если бы портал, не связанный с единоборствами, проводил бы голосование на лучшего руководителя лиг, то я бы там точно занял первое место.
Можно провести один бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, хайпуя на нем несколько лет, а можно сделать кучу всего, но это только для ниши», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Гаджиев – о возможном реванше Исмаилова и Шлеменко: «Тогда их бой был «вау». Не уверен, что реванш вызовет такую же реакцию»
Гаджиев – о долгах Hardcore перед бойцами: «Это худшее, что может произойти с лигой. Если вопрос не решится, будут проблемы»
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