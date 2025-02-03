Гаджиев – о поражении Буллета: «Бой показал, что у Шары могут быть проблемы с любым крепким оппонентом, который его не боится»
Камил Гаджиев прокомментировал поражение Шары Буллета в бою с Майклом Пейджем.
«Бой показал, что у Шары могут быть проблемы с любым крепким оппонентом, который его не боится. Но и у любого могут быть сложности в бою с ним. Да, Шара вообще ничего не показал против Пейджа. Несфокусированный, расхлябанный... не блеснул», – сказал глава Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Напомним, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу единогласным решением судей на UFC Fight Night 250.
Пейдж – о поединке с Шарой: «Еще до конца первого раунда я понял, что он ничего мне не сделает. Сразу почувствовал, насколько он неуверен в себе»
Уайт – о поражении Шары: «Не думаю, что его позиции ослабли. Давайте не забывать, что у парня один глаз. Это не помогает»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Камила Гаджиева
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