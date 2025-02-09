Дерек Чисора победил Отто Валлина и стал претендентом на пояс IBF в тяжелом весе

Дерек Чисора победил Отто Валлина единогласным решением судей.

В Манчестере (Англия) состоялся бой претендентов по линии IBF между британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином. 12-раундовый поединок закончился судейской победой Чисоры (117-109, 114-112, 116-110).

Для Чисоры это 36-я победа в профессиональной карьере. Также на его счету 13 поражений.

Напомним, поясом IBF в тяжелом дивизионе владеет Даниэль Дюбуа .

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