Дерек Чисора победил Отто Валлина и стал претендентом на пояс IBF в тяжелом весе
Дерек Чисора победил Отто Валлина единогласным решением судей.
В Манчестере (Англия) состоялся бой претендентов по линии IBF между британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином. 12-раундовый поединок закончился судейской победой Чисоры (117-109, 114-112, 116-110).
Для Чисоры это 36-я победа в профессиональной карьере. Также на его счету 13 поражений.
Напомним, поясом IBF в тяжелом дивизионе владеет Даниэль Дюбуа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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