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Олег Тактаров: «Махачев мне нравится больше Хабиба по всем параметрам. Я бы с ним дружил»

Олег Тактаров сравнил вклад в MMA Хабиба и Махачева.

«Создал ли Ислам более монументальное наследие, чем Хабиб? Я бы не стал их сравнивать. Мне нравится Ислам больше по всем параметрам. Махачев – эталонный человек и боец. Он тот, с кем я бы дружил», – признался экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Чемпионат»
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