Хабиб выложил фото с Тухуговым и Махачевым: «С младшими»

Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым.

«С младшими», − подписал публикацию экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Ислам Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе и рекордсмен дивизиона по числу последовательных побед (четыре).

Зубайра Тухугов не дрался с февраля-2023, когда проиграл Элвесу Бренеру на UFC 284, после чего бойца уволили из промоушена.

Махачеву вручили приз за лучший сабмишен 2024 года в UFC: «Теперь нужна награда за лучший нокаут»

Махачев заработал за титульник $200 тысяч – меньше, чем соперник. Чего?