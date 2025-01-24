Хабиб выложил фото с Тухуговым и Махачевым: «С младшими»
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Зубайрой Тухуговым и Исламом Махачевым.
«С младшими», − подписал публикацию экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Ислам Махачев − действующий чемпион UFC в легком весе и рекордсмен дивизиона по числу последовательных побед (четыре).
Зубайра Тухугов не дрался с февраля-2023, когда проиграл Элвесу Бренеру на UFC 284, после чего бойца уволили из промоушена.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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