Хабиб – о UFC 311: «Была тяжелая ночь, как я и ожидал»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итоги UFC 311.

«Вчера была тяжелая ночь, как я и ожидал.

Ислам Махачев в очередной раз доказал, что он лучший в мире. И я очень рад за него и его проделанный путь в этом виде спорта. За всю историю смешанных единоборств очень мало бойцов достигли того, чего добился он. Продолжай работать, брат мой, это еще не предел.

Умар Нурмагомедов , выше голову. Младший, ты вчера доказал, что один из лучших в мире. Сейчас нам есть над чем работать, сделаем работу над ошибками и вернемся в титульную гонку.

Тагир Уланбеков проделал хорошую работу и очень сильно порадовал, но я знаю, что он может еще лучше. В этом году надо выиграть еще пару боев, не забывай про нашу цель, братка», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

UFC 311: Махачев задушил Мойкано, Мераб выиграл у Умара, Прохазка победил Хилла и другие бои

Смотришь UFC – а там мужики друг друга залеживают. Как не уснуть?