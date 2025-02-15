Двалишвили – о самом сложном сопернике: «Альдо. Яна тоже было трудно победить, но я был очень мотивирован»
Мераб Двалишвили назвал самого сложного соперника в своей карьере.
«Жозе Альдо. Мне было трудно доминировать в этом бою. Петр Ян тоже был сложным противником, но в тот момент я был очень мотивирован. Было нелегко, но я все равно выиграл этот бой с преимуществом», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил Альдо а августе 2022-го единогласным решением судей. В марте 2023-го Мераб выиграл решением у Яна.
Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Europop
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