Двалишвили – о самом сложном сопернике: «Альдо. Яна тоже было трудно победить, но я был очень мотивирован»

Мераб Двалишвили назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Жозе Альдо . Мне было трудно доминировать в этом бою. Петр Ян тоже был сложным противником, но в тот момент я был очень мотивирован. Было нелегко, но я все равно выиграл этот бой с преимуществом», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили победил Альдо а августе 2022-го единогласным решением судей. В марте 2023-го Мераб выиграл решением у Яна.

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