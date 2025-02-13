Махачев − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Не сказал бы, что он проиграл, но для титула нужно делать больше»

Ислам Махачев высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Не сказал бы, что Умар проиграл бой, но для титула нужно было сделать больше. Это поражение сделает его сильнее. В этом бою ему просто не хватило опыта», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Махачев − об Усмане: «Если он перейдет в UFC, ему нужно поработать для титульника»

Махачев − о Коноре: «У него проблемы с головой, бой с Хабибом изменил его жизнь»