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Махачев − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Не сказал бы, что он проиграл, но для титула нужно делать больше»

Ислам Махачев высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Не сказал бы, что Умар проиграл бой, но для титула нужно было сделать больше. Это поражение сделает его сильнее. В этом бою ему просто не хватило опыта», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
logoИслам Махачев
logoMMA
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
logoUFC
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