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Усман Нурмагомедов – о Макгрегоре: «Конор должен понять, что многие люди наблюдают за ним. Нужно быть хорошим примером»

Усман Нурмагомедов высказался о поведении Конора Макгрегора.

«Сейчас трудное время, если честно, и вы должны быть хорошим примером. Все живут в телефонах, читают и смотрят СМИ, которые пишут про бойцов. Когда вы показываете людям несколько плохих примеров, это может повлечь неприятные последствия.

Конор должен понять, что многие люди наблюдают за ним. Нужно быть хорошим примером», – заявил чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
logoКонор Макгрегор
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