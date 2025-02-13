Махачев − об Усмане: «Если он перейдет в UFC, ему нужно поработать для титульника»
Ислам Махачев высказался о перспективах Усмана Нурмагомедова в UFC.
«Если Усман перейдет в UFC, ему все равно нужно поработать, чтобы дойти до пояса», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Усман Нурмагомедов − непобежденный чемпион Bellator в легком весе, победивший в январе-2025 Пола Хьюза.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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