Махачев − об Усмане: «Если он перейдет в UFC, ему нужно поработать для титульника»

Ислам Махачев высказался о перспективах Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Если Усман перейдет в UFC , ему все равно нужно поработать, чтобы дойти до пояса», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев .

Усман Нурмагомедов − непобежденный чемпион Bellator в легком весе, победивший в январе-2025 Пола Хьюза.

Махачев − о Коноре: «У него проблемы с головой, бой с Хабибом изменил его жизнь»

Махачев − о завершении карьеры: «Не хочу уходить без второго пояса»