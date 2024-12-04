Турки Аль эш-Шейх хочет провести бой Шакур Стивенсон – Джервонта Дэвис
Турки Аль аш-Шейх может организовать бой Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса.
«Мой план для Шакура – бой против Флойда Скофилда, затем против Уильяма Зепеды, а затем посмотрим, захочет ли Джервонта участвовать в нашем шоу», – сказал председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.
Джервонта Дэвис подерется с Ламонтом Роучем-младшим 1 марта в Нью-Йорке (США).
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN
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