Александр Шлеменко: «Готов драться в мае. Могу провести два боя в Екатеринбурге в 2025-м»

Александр Шлеменко хочет провести два боя в 2025 году.

«Прошла информация, что мой бой может состояться уже в мае на номерном турнире RCC. Я готов. Мы уже разговаривали с Николаем Клименко. Как минимум два раза в этом году я готов приехать в Екатеринбург и показать крутые зрелищные бои.

Следите за новостями – информация о сопернике станет известна в ближайшее время. Могу сказать точно, что равнодушными вы не останетесь. Мы – настоящие профессионалы и умеем делать свое дело», – заявил боец MMA Александр Шлеменко .

Напомним, в декабре Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей.

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