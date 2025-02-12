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Гасанов призвал Шлеменко принять бой: «Что он потеряет, если подерется со мной? Его перестанут уважать? Нет»

Магомедрасул Гасанов призвал Александра Шлеменко принять бой.

«Что теряет Шлеменко, если подерется со мной? Ничего. Проиграет и его перестанут уважать? Перестанут ценить его как легенду или его заслуги? Нет, конечно.

Но в случае победы надо мной он сможет вернуть себе былую славу одного из сильнейших в мире. На закате карьеры выигрывать у такого молодого и опасного соперника как я…

И в случае проигрыша он не теряет ничего. Скажут, что проиграл молодому и доминирующему чемпиону. Для него нет минусов», − сказал чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoMMA
logoACA
средний вес (MMA)
logoАлександр Шлеменко
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