Магомед Исмаилов: «Шлеменко нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь»
Магомед Исмаилов прокомментировал бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова.
«Очень близкий бой. Я бы обоим поднял руку, мне ближе ничья. Но победу отдали Шлеменко, и тут Остапа понесло! Откуда в этом маленьком человеке вмещается так много негатива? Саше нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь во все стороны. Неприятно за этим наблюдать, добрее нужно быть», – написал Магомед Исмаилов.
Шлеменко победил Токова раздельным решением судей на RCC 21 15 декабря в Екатеринбурге.
Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Магомеда Исмаилова
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