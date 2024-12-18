Магомед Исмаилов: «Шлеменко нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь»

Магомед Исмаилов прокомментировал бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова.

«Очень близкий бой. Я бы обоим поднял руку, мне ближе ничья. Но победу отдали Шлеменко, и тут Остапа понесло! Откуда в этом маленьком человеке вмещается так много негатива? Саше нужно расслабиться и получать удовольствие от победы, а не изливать желчь во все стороны. Неприятно за этим наблюдать, добрее нужно быть», – написал Магомед Исмаилов .

Шлеменко победил Токова раздельным решением судей на RCC 21 15 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко может провести реванш с Магомедом Исмаиловым