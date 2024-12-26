Босс RCC Клименко – о бое Федора и Шлеменко: «Не хотелось бы разрешать их конфликт в клетке»
Николай Клименко не хочет видеть бой Федора Емельяненко и Александра Шлеменко.
«Мне не особо нравится, когда два таких фундаментальных бойца для российских ММА не могут что-то поделить. Конфликт разрешится, но не хотелось бы его разрешать в клетке.
Их бой маловероятен. Причем Александр мне звонил и спрашивал про возможность поединка, хотя не вижу смысла в целом.
Это не тот позитивный поединок или негатив, на котором хотелось бы играть. Тем более Федору 48 лет.
Зачем решать конфликты так, когда можно прийти к общему знаменателю, созвониться и решить все вопросы», – сказал глава RCC Николай Клименко.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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