Босс RCC Клименко – о бое Федора и Шлеменко: «Не хотелось бы разрешать их конфликт в клетке»

Николай Клименко не хочет видеть бой Федора Емельяненко и Александра Шлеменко.

«Мне не особо нравится, когда два таких фундаментальных бойца для российских ММА не могут что-то поделить. Конфликт разрешится, но не хотелось бы его разрешать в клетке.

Их бой маловероятен. Причем Александр мне звонил и спрашивал про возможность поединка, хотя не вижу смысла в целом.

Это не тот позитивный поединок или негатив, на котором хотелось бы играть. Тем более Федору 48 лет.

Зачем решать конфликты так, когда можно прийти к общему знаменателю, созвониться и решить все вопросы», – сказал глава RCC Николай Клименко.

Бадаев – о конфликте Федора и Шлеменко: «Неприятно видеть, как легенды ссорятся. Надеюсь, что до боя не дойдет»

Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»