  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»
3

Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»

Илия Топурия назвал Ислама Махачева великим чемпионом.

«Я действительно верю, что смогу победить Ислама. Я правда так думаю. Он великий чемпион, нельзя стать чемпионом мира случайно. Для этого нужно добиться успехов.

Ислам − просто зверь. Мне не нравится быть бычарой и драться с теми, в победе над которым я уверен на 100%.

Мне нравятся соперники, когда фанаты думают, что будет конкурентный поединок. Мне нравится создавать ожидания. И с Исламом это будет.

А если проводить реванши, то не думаю, что у меня будут ожидания, которые могут быть у фанатов», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Full Send Podcast
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев − о словах Топурии: «Наверное, от хорошей жизни набрал жирка и не может гонять в 66 кг»
52вчера, 12:44
Махачев не хочет драться с Топурией: «Илия не выполнил работу в своем дивизионе»
43вчера, 07:37
Пимблетт − о желании Топурии драться с Махачевым: «Не вижу этого боя, Илия защитил свой пояс лишь один раз»
212 февраля, 13:48
Рекомендуем
Главные новости
Евлоев готов к бою с Лопесом: «Почему нет? Этот парень впечатлил после проигрыша мне»
37 минут назад
Колби − о следующем бое: «Когда я прохожу полноценный лагерь, то могу победить любого в мире»
1сегодня, 09:51
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 09:00
Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»
2сегодня, 08:28
Колби − о бое с Порье: «Этот луизианский болотный мусор боится моей тени и уходит на пенсию, не защитив честь семьи»
2сегодня, 08:04
Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»
25сегодня, 07:48
Махачев − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Не сказал бы, что он проиграл, но для титула нужно делать больше»
27вчера, 18:38
Пимблетт вызвал Топурию: «Илия − карлик. Если он хочет в легкий вес, я его жду»
10вчера, 17:54
Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер
6вчера, 16:58Фото
Махачев − об Усмане: «Если он перейдет в UFC, ему нужно поработать для титульника»
12вчера, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем