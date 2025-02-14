Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»

Илия Топурия назвал Ислама Махачева великим чемпионом.

«Я действительно верю, что смогу победить Ислама . Я правда так думаю. Он великий чемпион, нельзя стать чемпионом мира случайно. Для этого нужно добиться успехов.

Ислам − просто зверь. Мне не нравится быть бычарой и драться с теми, в победе над которым я уверен на 100%.

Мне нравятся соперники, когда фанаты думают, что будет конкурентный поединок. Мне нравится создавать ожидания. И с Исламом это будет.

А если проводить реванши, то не думаю, что у меня будут ожидания, которые могут быть у фанатов», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

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