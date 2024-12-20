Дюбуа хочет драться с победителем боя Усик − Фьюри: «Я заслужил это, потому что победил Джошуа»
Даниэль Дюбуа хочет драться с победителем реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Хочу быть следующим. Знаю, что заслуживаю этого, потому что победил Эй Джея. Я вырубил его, так что теперь звание претендента у меня», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа.
Напомним, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за титулы WBA, WBC и WBO состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Seconds Out
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