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Махачев не хочет драться с Топурией: «Илия не выполнил работу в своем дивизионе»

Ислам Махачев не собирается драться с Илией Топурией.

«Я не собираюсь сразу давать ему шанс, потому что он не выполнил всю работу, которую должен был сделать в своей весовой категории.

Еще есть претенденты, которых он должен победить, но он больше не хочет сгонять вес. Пусть переходит и заслуживает шанс, и мы обязательно подеремся», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Пимблетт − о желании Топурии драться с Махачевым: «Не вижу этого боя, Илия защитил свой пояс лишь один раз»

Джо Роган: «Надеюсь, Топурия поднимется в легкий вес и бросит вызов Махачеву»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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