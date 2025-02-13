Махачев не хочет драться с Топурией: «Илия не выполнил работу в своем дивизионе»

Ислам Махачев не собирается драться с Илией Топурией.

«Я не собираюсь сразу давать ему шанс, потому что он не выполнил всю работу, которую должен был сделать в своей весовой категории.

Еще есть претенденты, которых он должен победить, но он больше не хочет сгонять вес. Пусть переходит и заслуживает шанс, и мы обязательно подеремся», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев .

Пимблетт − о желании Топурии драться с Махачевым: «Не вижу этого боя, Илия защитил свой пояс лишь один раз»

Джо Роган: «Надеюсь, Топурия поднимется в легкий вес и бросит вызов Махачеву»