Пимблетт вызвал Топурию: «Илия − карлик. Если он хочет в легкий вес, я его жду»

Пэдди Пимблетт вызвал на бой Илию Топурию.

«Илия − карлик. Люди не понимают, насколько я больше, чем он. Если он захочет перейти в легкий вес, то я его жду», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт .

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