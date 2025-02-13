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Пимблетт вызвал Топурию: «Илия − карлик. Если он хочет в легкий вес, я его жду»

Пэдди Пимблетт вызвал на бой Илию Топурию.

«Илия − карлик. Люди не понимают, насколько я больше, чем он. Если он захочет перейти в легкий вес, то я его жду», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.

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Махачев − о словах Топурии: «Наверное, от хорошей жизни набрал жирка и не может гонять в 66 кг»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: eldoberdanMMA
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