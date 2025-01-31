Мокаев − о поражении Умара: «Он неплохо подрался, это важный опыт»
Мухаммад Мокаев высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.
«Умар конкурировал с чемпионом. Нурмагомедов неплохо подрался, вернется сильнее. Ему 29 лет, он только вошел в свой пик. Этот опыт важен в его карьере», − сказал боец наилегчайшего веса Brace CF Мухаммад Мокаев.
Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в бою за титул в легчайшем весе UFC.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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