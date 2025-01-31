Мокаев − о поражении Умара: «Он неплохо подрался, это важный опыт»

Мухаммад Мокаев высказался о поражении Умара Нурмагомедова в бою с Мерабом Двалишвили.

«Умар конкурировал с чемпионом. Нурмагомедов неплохо подрался, вернется сильнее. Ему 29 лет, он только вошел в свой пик. Этот опыт важен в его карьере», − сказал боец наилегчайшего веса Brace CF Мухаммад Мокаев .

Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в бою за титул в легчайшем весе UFC .

Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят

Бернс раскритиковал работу Хабиба в бою Умара и Мераба: «Очень уважаю дагестанцев, но ему еще предстоит работа над собой»