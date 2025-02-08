Мераб Двалишвили: «У Умара много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя»
Мераб Двалишвили прокомментировал высказывания Умара Нурмагомедова после боя.
«У Умара было много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя, извлечь урок из ошибок и стать лучше», – сказал Мераб Двалишвили.
Бой на UFC 311 завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей.
Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Southern Cross Combat
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