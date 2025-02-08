  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мераб Двалишвили: «У Умара много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя»
3

Мераб Двалишвили: «У Умара много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя»

Мераб Двалишвили прокомментировал высказывания Умара Нурмагомедова после боя.

«У Умара было много оправданий после боя. Ему нужно быть скромным и винить себя, извлечь урок из ошибок и стать лучше», – сказал Мераб Двалишвили.

Бой на UFC 311 завершился победой Мераба Двалишвили единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Southern Cross Combat
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Икрам Алискеров: «Двалишвили ничего не смог сделать с Умаром в первых двух раундах. Кто бы что ни говорил»
223 февраля, 09:24
Мокаев − о поражении Умара: «Он неплохо подрался, это важный опыт»
31 января, 08:43
Усман Нурмагомедов − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Я был удивлен. Думал, брат выиграл первые три раунда»
3723 января, 14:58
Рекомендуем
Главные новости
UFC 312: дю Плесси – Стрикленд, Чжан – Суарес, Борщев – Нолан и другие бои. Основной кард – в 06:00 по мск
16сегодня, 15:14
ACA 183: Вагаев против Туменова, Раисов против Резникова. Основной кард – в 19:00 по мск
1сегодня, 15:14
Энди Руис-младший хочет подраться с Джейком Полом
2сегодня, 15:10
Мераб Двалишвили: «Хочу реванш с Шоном О’Мэлли или с Петром Яном»
4сегодня, 14:23
Усман – о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то»
3сегодня, 14:13
Бадаев – о премировании в АСА: «Бонусы бойцам будут в долларах»
3сегодня, 13:47
Турки Аль аш-Шейх: «Возьмите Джейка Пола и Мистера Биста, сделайте им бой в Disney и вручите пояс Ютуба»
2сегодня, 13:23
Дастин Порье: «Махачев может стать чемпионом в полусреднем весе, в среднем уже ребята крупнее»
2сегодня, 12:22
Сергей Павлович хочет провести бой с Сирилом Ганом
9сегодня, 12:13
Промоушен Glory возобновил сотрудничество с кикбоксерами из России
1сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем