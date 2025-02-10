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Перейра встретился с Топурией: «2024-й был нашим. ЧАМА»

Алекс Перейра встретился с Илией Топурией.

«2024-й был нашим. ЧАМА», – подписал чемпион UFC Алекс Перейра совместное фото с Илией Топурией.

Топурия в 2024 году выиграл пояс полулегкого дивизиона, победив Алекса Волкановски, а также нокаутировал Макса Холлоуэя.

Перейра выиграл три боя досрочно: у Джамала Хилла, Иржи Прохазки и Халила Раунтри.

Анкалаев – о Перейре: «Никогда в жизни не хотел никому сделать так больно, как Алексу. Его скромность – фальшивка»

Дю Плесси хочет бой с Перейрой: «Знаю, что могу его победить»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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