Махачев − о победе над Порье: «Когда я занес руку, Усман Нурмагомедов побежал к клетке, потому что понял, что это конец»
Ислам Махачев вспомнил о победе над Дастином Порье.
«Это мое любимое удушение. Когда я поднес руку к шее Порье и финишировал его, Усман Нурмагомедов запрыгнул в клетку. Он сказал мне: «Когда ты поднес руку, я понял, что все кончено, и побежал в клетку», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев, победивший Дастина Порье удушением Д’Арс в пятом раунде.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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