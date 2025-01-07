Махачев − о победе над Порье: «Когда я занес руку, Усман Нурмагомедов побежал к клетке, потому что понял, что это конец»

Ислам Махачев вспомнил о победе над Дастином Порье.

«Это мое любимое удушение. Когда я поднес руку к шее Порье и финишировал его, Усман Нурмагомедов запрыгнул в клетку. Он сказал мне: «Когда ты поднес руку, я понял, что все кончено, и побежал в клетку», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев , победивший Дастина Порье удушением Д’Арс в пятом раунде.

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