Имавов – о желании Дрикуса защищать титул только против Чимаева: «Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов»
Нассурдин Имавов прокомментировал нежелание Дрикуса дю Плесси драться с ним.
«UFC дает шанс лучшим бойцам стать чемпионами, независимо от их известности. Дрикус – хороший пример этого. Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов.
Хамзат – суперзвезда, он продаст любой бой. Он или я, но твое время на исходе, Дрикус», – написал в соцсетях боец UFC Нассурдин Имавов.
Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»
Камил Гаджиев: «Чимаев – самый доминирующий боец в MMA, если говорить о первых раундах. Он остановит дю Плесси»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Нассурдина Имавова
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