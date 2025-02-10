Имавов – о желании Дрикуса защищать титул только против Чимаева: «Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов»

Нассурдин Имавов прокомментировал нежелание Дрикуса дю Плесси драться с ним.

«UFC дает шанс лучшим бойцам стать чемпионами, независимо от их известности. Дрикус – хороший пример этого. Он воспользовался шансом, но теперь закрывает дверь для других бойцов.

Хамзат – суперзвезда, он продаст любой бой. Он или я, но твое время на исходе, Дрикус», – написал в соцсетях боец UFC Нассурдин Имавов .

Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»

Камил Гаджиев: «Чимаев – самый доминирующий боец в MMA, если говорить о первых раундах. Он остановит дю Плесси»