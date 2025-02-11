Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»

Джо Роган оценил шансы Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.

«Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня. Хамхат слишком хорош, он прыгает в тейкдаун с пятиметрового расстояния», – сказал Джо Роган .

Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.

Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?