Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»
Джо Роган оценил шансы Хамзата Чимаева в бою с Дрикусом дю Плесси.
«Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня. Хамхат слишком хорош, он прыгает в тейкдаун с пятиметрового расстояния», – сказал Джо Роган.
Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.
Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PowerfulJRE
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