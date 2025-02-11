Даниэль Кормье: «Не уверен, что Чимаеву удастся провести тейкдаун против дю Плесси»

Даниэль Кормье считает, что Чимаев не сможет провести тейкдаун дю Плесси.

«Чимаев – проблема для дю Плесси. Я не уверен, что Хамзату удастся провести тейкдаун. Дю Плесси был слишком хорош в бою со Стриклендом. Не уверен, что Хамзат когда-либо встречался с таким бойцом, как Дрикус », – сказал Даниэль Кормье.

Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.

Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»