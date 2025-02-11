Даниэль Кормье: «Не уверен, что Чимаеву удастся провести тейкдаун против дю Плесси»
Даниэль Кормье считает, что Чимаев не сможет провести тейкдаун дю Плесси.
«Чимаев – проблема для дю Плесси. Я не уверен, что Хамзату удастся провести тейкдаун. Дю Плесси был слишком хорош в бою со Стриклендом. Не уверен, что Хамзат когда-либо встречался с таким бойцом, как Дрикус», – сказал Даниэль Кормье.
Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением в главном событии UFC 312.
Даниэль Кормье: «Перейра сказал, что дю Плесси слишком маленький для боя с ним»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: www.youtube.com
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