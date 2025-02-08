Чимаев – про Махачева: «Ислам может драться, с кем захочет»

Чимаев высказался о желании Ислама Махачева подраться за пояс в среднем весе.

– Дрикус дю Плесси говорил, что вас хватает только на пять раундов. Что про это думаете?

– Если сегодня меня хватило на пять раундов кричать [в бою между Абубакаром Вагаевым и Альбертом Туменовым на ACA 183], то подраться меня точно хватит на пять раундов. Это у меня 14-0, а не у него. Я все бои выиграл, а он – нет.

– Какие шансы, что проведете титульный бой в США?

– Посмотрим, кто сейчас выиграет. Как и раньше говорил, меня интересует бой за пояс. Пояс важен, но если деньги платят, то я сделаю любой бой.

– Как думаете, чего Шаре Буллету не хватило для победы?

– Как-никак Шарабутдин из Дагестана. Надо было бороться, вязать парня [Майкла Пейджа]. Мы в зале с ним [с Пейджем] работали. Он очень чувствительный, такой стиль неудобный, чтобы его поймать, он прыгучий, неудобный. Надо было чуть вязать, чтобы он подустал, он же старый.

– Ислам Махачев сказал, что может подраться в среднем весе и провести бой за пояс там. Что об этом думаете?

– Если хочет, пусть поднимается, без разницы: дю Плесси или не дю Плесси. Ислам может драться, с кем захочет, это его возможности. Если Исламу дадут [титульник], пусть поднимается, но я не думаю, что сейчас ему дадут перекинуться через два веса. Наверное, ему лучше подраться в 77 кг. Но это мое мнение, – передает слова Хамзата Чимаева корреспондент Спортса” Вадим Тихомиров.

Ранее чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявлял о желании перейти в средний вес и подраться за пояс чемпиона с Дрикусом дю Плесси.

Как правильно воспринимать доминацию Махачева