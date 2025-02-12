Муртазалиев − о бое с Фундорой: «Он не горит желанием объединять пояса»
Бахрам Муртазалиев высказался об объединительном поединке с Себастьяном Фундорой.
«Надеюсь вернуться в июне-июле. После Рамадана начну подготовку. По поводу Себастьяна Фундоры, он не особо, как я понял, горит желанием объединять пояса. Его дело.
Мы будем думать о своем продвижении. Если не получится получить громких боев в первом среднем весе, пойдем на вес выше», – сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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