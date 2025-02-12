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Муртазалиев − о бое с Фундорой: «Он не горит желанием объединять пояса»

Бахрам Муртазалиев высказался об объединительном поединке с Себастьяном Фундорой.

«Надеюсь вернуться в июне-июле. После Рамадана начну подготовку. По поводу Себастьяна Фундоры, он не особо, как я понял, горит желанием объединять пояса. Его дело.

Мы будем думать о своем продвижении. Если не получится получить громких боев в первом среднем весе, пойдем на вес выше», – сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.

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Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Какой смысл? Но если предложат, то посмотрим»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
Бахрам Муртазалиев
первый средний вес
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