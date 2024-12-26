Бадаев – о конфликте Федора и Шлеменко: «Неприятно видеть, как легенды ссорятся. Надеюсь, что до боя не дойдет»

Вице-президент ACA прокомментировал конфликт между Федором Емельяненко и Александром Шлеменко.

«Неприятно видеть, как легенды ссорятся. Федор Емельяненко – легенда №1. В плане популяризации он особенная фигура в ММА для России.

Александр Шлеменко тоже заслуженная личность, чемпион Bellator, легенда российских ММА.

Неприятно видеть их высказывания и диалог в таком тоне. Очень надеюсь, что до очного поединка не дойдет. Им нужно созвониться и уладить вопросы», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев .

Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»

Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»