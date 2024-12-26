Бадаев – о конфликте Федора и Шлеменко: «Неприятно видеть, как легенды ссорятся. Надеюсь, что до боя не дойдет»
Вице-президент ACA прокомментировал конфликт между Федором Емельяненко и Александром Шлеменко.
«Неприятно видеть, как легенды ссорятся. Федор Емельяненко – легенда №1. В плане популяризации он особенная фигура в ММА для России.
Александр Шлеменко тоже заслуженная личность, чемпион Bellator, легенда российских ММА.
Неприятно видеть их высказывания и диалог в таком тоне. Очень надеюсь, что до очного поединка не дойдет. Им нужно созвониться и уладить вопросы», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.
Шлеменко готов завершить конфликт с Федором: «Готов пожать руку, если он захочет, но у меня есть сомнения»
Александр Емельяненко − о Шлеменко: «Он выбрал позицию праведника и надел маску. Спросите у кого-нибудь из его окружения об этом»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем