Бивол − о реванше с Бетербиевым: «Думаю, он будет более интересным для фанатов»

Дмитрий Бивол высказался о реванше с Артуром Бетербиевым.

«Думаю, реванш будет немного другим. Полагаю, что он будет более интересным для фанатов, потому что мы уже знаем друг друга, так что мы лучше подготовимся к реваншу», − сказал полутяжеловес Дмитрий Бивол , который 22 февраля подерется с Артуром Бетербиевым . В октябре-2024 Бивол проиграл решением большинства судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Бивол раскритиковал себя за бой с Бетербиевым: «Я зол, мне следовало бить чаще»