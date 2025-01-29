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Бивол − о реванше с Бетербиевым: «Думаю, он будет более интересным для фанатов»

Дмитрий Бивол высказался о реванше с Артуром Бетербиевым.

«Думаю, реванш будет немного другим. Полагаю, что он будет более интересным для фанатов, потому что мы уже знаем друг друга, так что мы лучше подготовимся к реваншу», − сказал полутяжеловес Дмитрий Бивол, который 22 февраля подерется с Артуром Бетербиевым. В октябре-2024 Бивол проиграл решением большинства судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Бивол раскритиковал себя за бой с Бетербиевым: «Я зол, мне следовало бить чаще»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Fight Hub TV
Бивол - Бетербиев
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