Бивол − о проигрыше Бетербиеву: «Мне не нравится слышать, что я бывший чемпион мира»

Дмитрий Бивол высказался о проигрыше Артуру Бетербиеву.

«Я должен быть лучше во всех аспектах. Мне нужно стать лучшей версией Дмитрия Бивола, которая была вчера и сегодня.

Конечно, мне не нравится слышать, что я бывший чемпион мира, что у меня теперь одно поражение.

Мне не нравится, но я не могу думать об этом слишком много. У меня просто нет времени на то, чтобы жалеть себя.

Просто это мне не по душе, но хочу двигаться вперед. Окей, это случилось. Закрыли тему, идем дальше», − сказал полутяжеловес Дмитрий Бивол , который 22 февраля подерется с Артуром Бетербиевым . В октябре-2024 Бивол проиграл решением большинства судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

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