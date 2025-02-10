Турки Аль эш-Шейх: «Если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия»
Турки Аль эш-Шейх заявил, что если Бивол победит Бетербиева, то будет третий бой.
«Да, если Бивол победит Бетербиева, то будет трилогия», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, в октябре 2024-го Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей.
Реванш состоится в Эр-Рияде 22 февраля.
Бенавидес – о Биволе и Бетербиеве: «Единственное, о чем я думаю, это что им придется провести третий бой, если Дмитрий победит. Тогда я не буду драться, а подожду победителя»
Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: реддит Турки Аль эш-Шейха
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