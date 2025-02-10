Глава меддепартамента ACA Кантаев: «Старт тестирования планируем с 11 апреля. Допингом может считаться все, что запрещает лига»

Стали известны сроки начала и основные критерии допинг-тестирования в ACA.

«Старт тестирования мы планируем с 11 апреля. С турнира, который будет проходить в Беларуси. Он будет включать в себя просто формат тестирования без подключения санкций в первое время, так как бойцам нужна информация. Они должны понять, с чем будут сталкиваться в процессе нашей новой программы.

Допингом может считаться все, что запрещает лига. Все должно рассматриваться именно в таком формате. Все, что запрещает лига – допинг. Все, что разрешает – тоже может быть допингом, но в формате уже личного восприятия.

Что касается запрещенного списка, мы не будем прибегать к политике нулевой терпимости. Милдронат и другие препараты, прямо или косвенно являющиеся сомнительными, не будут запрещены. Но мы вводим параллельный пул отлеживаемых параметров, где будет ряд параметров», – заявил руководитель медицинского департамента ACA Ибрагим Кантаев.

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