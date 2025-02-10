Хабиб предложил чемпиону ACA Гасанову перейти в UFC: «Пора. Лучший средневес России»

Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион ACA Магомедрасул Гасанов перешел в UFC.

«Лучший средневес в России. Пора в UFC», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Также Хабиб отметил матчмейкера UFC Мика Мейнарда.

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