Хабиб предложил чемпиону ACA Гасанову перейти в UFC: «Пора. Лучший средневес России»
Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион ACA Магомедрасул Гасанов перешел в UFC.
«Лучший средневес в России. Пора в UFC», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Также Хабиб отметил матчмейкера UFC Мика Мейнарда.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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