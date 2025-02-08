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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев: «Технически Дю Плесси отстает от Гасанова»

Вице-президент АСА сравнил чемпиона лиги в среднем весе с чемпионом UFC.

– На пресс-конференции вы сказали, что сильнейшие средневесы мира определятся в бою Магомедрасула Гасанова и Шамиля Абдулаева, а не Дрикуса Дю Плесси и Шон Стрикленда

– Каждый хвалит свое. Но я искренне в это верю. Борцовская подготовка в России, на Кавказе, выше, чем в ЮАР. Это очевидно. Но Гасанов не просто борется, он очень хорошо миксует ударную технику и борьбу. Он именно хорош в переходах. В ММА у тебя все может быть по отдельности хорошо, но ты можешь быть не очень преуспевающим бойцом, потому что не умеешь это в комплексе применять. А Гасанов обладает хорошей базой вольной борьбы, и набрал хорошую ударную технику. Он выбрасывает много ударов, у него очень много передвижений. С ним тяжело гадать, что он будет делать дальше. Ты не можешь прицелиться по нему, не можешь сконцентрироваться, потому что он двигается.

Единственное, что где-то он в нокдаунах оказывался, тот же Артем Фролов его потряс. Он переиграл бы Дю Плесси. У Дю Плесси есть выносливость, есть характер, но технически он очень сильно отстает от Гасанова. Гасанов просто разобрал бы его по этажам.

И если мы сравним Абдулаева и Стрикленда: Стрикленд – однообразный ударник, который психологически может залезть под кожу соперникам. Но это однообразный боец, который в странной стойке дерется. Вроде бы он устойчив в борьбе, но тонны опыта, которые есть у Абдулаева в любительском ММА, ему бы помогли, – передает слова Асланбека Бадаева корреспондент Спортса” Вадим Тихомиров.

Дрикус Дю Плесси и Шон Стрикленд проведут бой за пояс на UFC 312 в Австралии 9 февраля. На АСА 183 в рамках среднего веса встретятся чемпион Магомедрасул Гасанов и претендент Шамиль Абдулаев.

Конфликт с Чимаевым и бой лучших средневесов мира. Главные интриги ACA 183

Дю Плесси – лучший «дерьмовый» боец UFC. Подчиняет беспорядочному стилю лучших ударников-средневесов

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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Асланбек Бадаев
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