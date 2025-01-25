Валиев снова опроверг участие в GFL: «Я боец ACА, скоро будут новости о бое. GFL, прекратите»
Тимур Валиев снова опроверг свое участие в GFL.
Промоушен Global Fight League ранее сообщил о переходе бойца легчайшего веса ACA Тимура Валиева.
«Я боец лиги ACА, скоро будут новости о следующем бое. GFL, прекратите постить это», – отреагировал Тимур Валиев.
GFL сообщила о переходе бойца ACA Тимура Валиева, Валиев прокомментировал: «Это не правда, я не подписан»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тимура Валиева
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