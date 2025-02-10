Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»
Дана Уайт отметил профессионализм Шона Стрикленда.
«Шон обычно очень хорош в боях с такими парнями людей, как Адесанья. Исраэль чувствовал, что не может попасть в ритм, а Шон все время давил. Такое ощущение, что именно это и сделал с ним Дрикус дю Плесси.
Есть увлекательная вещь, которую я заметил только в этом бою. Стрикленд в клетке крайне профессионален и сосредоточен. Его поведение за пределами октагона не отражается на поединке. Он даже язык не высунет, если получит травму. Абсолютный профи, все время», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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