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Дана Уайт: «Дрикус сделал со Стриклендом то, что Шон сделал с Адесаньей – не дал войти в ритм»

Дана Уайт отметил профессионализм Шона Стрикленда.

«Шон обычно очень хорош в боях с такими парнями людей, как Адесанья. Исраэль чувствовал, что не может попасть в ритм, а Шон все время давил. Такое ощущение, что именно это и сделал с ним Дрикус дю Плесси.

Есть увлекательная вещь, которую я заметил только в этом бою. Стрикленд в клетке крайне профессионален и сосредоточен. Его поведение за пределами октагона не отражается на поединке. Он даже язык не высунет, если получит травму. Абсолютный профи, все время», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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