Дю Плесси – о недовольстве зала во время боя со Стриклендом: «Это меня раздражало и сводило с ума. Если бой был скучным, то не из-за меня»

Дю Плесси прокомментировал негативную реакцию зала в поединке со Стриклендом.

«Я очень расстроился, потому что люди платят много денег, чтобы быть здесь, и я хочу показать все своим поклонникам. Это меня раздражало и сводило с ума. Придется пересмотреть бой, но если он был скучным, то мне очень жаль, но это не моя вина. Я шел вперед и хотел драться», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

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