Дю Плесси готов защищать титул только против Хамзата: «Хочу убедиться в том, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»
Дрикус дю Плесси заявил, что готов защищать титул только против Хамзата Чимаева» .
«Хочу убедиться в том, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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