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Дю Плесси готов защищать титул только против Хамзата: «Хочу убедиться в том, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»

Дрикус дю Плесси заявил, что готов защищать титул только против Хамзата Чимаева» .

«Хочу убедиться в том, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Дю Плесси – о плане на бой с Чимаевым: «Просто переборю его»

Чимаев – о поединке Стрикленда и дю Плесси: «Полнейшее дерьмо 🥱»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
logoДрикус дю Плесси
logoХамзат Чимаев
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