Стрикленд – Дрикусу после боя: «Ты сломал мне нос, я почувствовал это. Потом я его вправил, как в кино. Но самое безумное, что ты сломал его снова. Хренов отморозок»
Шон Стрикленд признался, что Дрикус дю Плесси дважды сломал ему нос.
«Перелом из-за удара головой? Не-не, я почувствовал, как ты сломал мне нос. Я такой: «Вот дерьмо, какое странное чувство». Думал, сразу вправить его, как в кино. Сделал это. Но самое безумное, что ты пробил мне туда снова. Чувак, ты мне дважды сломал нос. Обсудим это дерьмо вечером. Ты – хренов отморозок. Лучший в мире», – сказал Шон Стрикленд чемпиону UFC Дрикусу дю Плесси в подтрибунном помещении.
Напомним, дю Плесси победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.
Уничтоженный нос соперника и вызов Перейры. У дю Плесси вообще есть тормоза?
Стрикленд – о дю Плесси: «Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC Europe
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