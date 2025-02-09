Дрикус дю Плесси: «Стрикленду стоит провести реванш с Адесаньей»

Дрикус дю Плесси предложил Шону Стрикленду реванш с Исраэлем Адесаньей.

«Стрикленду стоит провести реванш с Адесаньей . Это будет главное событие турнира серии UFC Fight Night», – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Напомним, Стрикленд победил Исраэля Адесанью в сентябре 2023-го на UFC 293.

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