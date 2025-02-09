Стрикленд – о дю Плесси: «Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно»
«Всем спасибо. Соперник сегодня надрал мне задницу.
Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд.
Напомним, Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе (
Дю Плесси – после победы над Стриклендом: «Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Шон – зверюга»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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