Стрикленд – о дю Плесси: «Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно»

«Всем спасибо. Соперник сегодня надрал мне задницу.

Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно», – заявил экс-чемпион UFC Шон Стрикленд .

Напомним, Дрикус дю Плесси победил Шона Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе (

Дю Плесси – после победы над Стриклендом: «Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Шон – зверюга»

Дю Плесси – Конор 2.0. Трештоком доводит соперников до слез