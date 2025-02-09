Хамзат Чимаев: «Мне сказали, что осенью буду драться за титул»
Хамзат Чимаев подтвердил, что UFC пообещали ему титульный поединок.
«Правда ли, что осенью я получу титульный бой? Посмотрим. Не знаю, как сейчас ответить. Мне сказали, что буду драться. Жду пока.
Дрикус дю Плесси или Шон Стрикленд? (интервью взято до UFC 312 – примечание Спортс). Хочу драться с тем, с кем дадут больше денег», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев – про Махачева: «Ислам может драться, с кем захочет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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