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Хамзат Чимаев: «Я люблю свою родину, Россию»

Хамзат Чимаев прокомментировал получение паспорта Арабских Эмиратов.

– Что вам дает паспорт ОАЭ?

– Я очень благодарен людям, что доверили, что дали мне возможность жить и там, и тут. И Россия – моя родина, и Арабские Эмираты я представляю, они мне помогли и всегда помогают. Сейчас Абу-Даби стал важной частью этого спорта. Там постоянно спортивные мероприятия. А я буду рад помогать молодежи из России в дальнейшем. В обеих странах.

Шведского паспорта у меня никогда не было. Все думают, что у меня он был, но я улетел оттуда. У меня вид на жительство был, а паспорт мне не давали. Я не бросил Швецию, как все говорят, у меня там есть друзья, я люблю Швецию и люблю свою родину, Россию, и Арабские Эмираты. Я человек мира, можно сказать, – передает слова Хамзата Чимаева корреспондент Спортса” Вадим Тихомиров.

Ранее боец, представлявший в UFC Швецию и впоследствии выходящий под флагом ОАЭ, опубликовал в социальных сетях фотографию паспорта Объединенных Арабских Эмиратов.

Сколько Чимаев зарабатывает в UFC?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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