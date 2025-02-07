Чимаев может вернуться в октагон в октябре-2025 (ТАСС)

В команде Хамзата Чимаева рассказали о сроках возвращения в октагон.

«Титульный бой может пройти осенью в Абу-Даби. Это один из вариантов», − цитирует ТАСС источника в команде Чимаева.

В 2024 году Хамзат Чимаев провел один бой, в первом раунде поймав на болевой прием Роберта Уиттакера.

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