Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»

Хамзат Чимаев ответил на выпады Шона Стрикленда.

«Шон, почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя? Или он слишком сильно проявлял к тебе любовь?» − написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев .

Стрикленд раскритиковал Чимаева: «Хамзат умеет драться, но он не мужик»

Стрикленд встретился с Волкановски за кулисами UFC 312: «Алекс, ты чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход»