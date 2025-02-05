  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»
16

Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»

Хамзат Чимаев ответил на выпады Шона Стрикленда.

«Шон, почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя? Или он слишком сильно проявлял к тебе любовь?» − написал в соцсетях средневес UFC Хамзат Чимаев.

Стрикленд раскритиковал Чимаева: «Хамзат умеет драться, но он не мужик»

Стрикленд встретился с Волкановски за кулисами UFC 312: «Алекс, ты чертова легенда. Если я травмируюсь, то твой выход»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Хамзата Чимаева
logoMMA
logoХамзат Чимаев
средний вес (MMA)
logoUFC
logoШон Стрикленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чимаев стал подданным ОАЭ: «Для меня честь представлять эту прекрасную страну»
4331 января, 20:23Фото
Перейра будет секундантом Стрикленда в бою с дю Плесси (MMA Fighting)
429 января, 10:54
Стрикленд предложил дю Плесси отказаться от борьбы в бою на UFC 312: «Я собираюсь сделать из тебя мужика»
1622 января, 10:21
Рекомендуем
Главные новости
Битвы взглядов UFC 312: дю Плесси − Стрикленд, Чжан − Суарес
157 минут назадВидео
Джон Джонс: «В следующие 24 часа вас ждет большой анонс»
4сегодня, 07:46
Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»
18вчера, 19:50
Стрикленд заявил, что Перейра ненавидит дю Плесси: «Алекс − злобный ублюдок»
4вчера, 17:25
Царукян может подраться с Чендлером на UFC 314 (инсайдер Манук Акопян)
17вчера, 16:25
Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
23вчера, 14:58
Хейбати извинился перед Яном за оскорбления: «Петр − очень простой и приятный человек. Надеюсь, он меня простил»
9вчера, 13:57Фото
Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но, если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»
12вчера, 12:48
Диего Лопес потренировался с Перейрой: «Спасибо за приглашение. Шама»
10вчера, 11:50Фото
Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»
9вчера, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем