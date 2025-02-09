Дю Плесси – после победы над Стриклендом: «Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Шон – зверюга»

Дрикус дю Плесси объяснил, почему не смог нокаутировать Шона Стрикленда.

«Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Старался действовать умно и оставил все силы в клетке. Шон – настоящий зверюга.

Хотел показать, что могу не только бороться, но и работать в стойке. Я должен был оставаться спокойным, оставаться расчетливым и уверенным. Спасибо всем за невероятную поддержку.

Есть ли кто-то еще?» – заявил чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Дю Плесси победил Шона Стрикленда единогласным решением судей в главном событии UFC 312.

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