Дерек Чисора прилетел в Москву: «Приятно вернуться»
Дерек Чисора сообщил, что прилетел в Москву.
«Приятно вернуться в Москву», – написал Дерек Чисора.
40-летний Чисора последний поединок провел в июле этого года, победив Джо Джойса. Следующий бой Чисора проведет против Отто Валлина 8 февраля в Манчестере.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Дерека Чисоры
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