Дерек Чисора прилетел в Москву: «Приятно вернуться»

Дерек Чисора сообщил, что прилетел в Москву.

«Приятно вернуться в Москву», – написал Дерек Чисора .

40-летний Чисора последний поединок провел в июле этого года, победив Джо Джойса. Следующий бой Чисора проведет против Отто Валлина 8 февраля в Манчестере.

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